Engeland is VAR volledig beu na weeral minuten muggenziften: "Systeem moet volledig herbeken worden"

Cercle Brugge lanceerde zondag bij ons het debat, maar in Engeland is de kritiek op de VAR nog veel harder dan in België. Snoeihard zelfs! Na alweer vier afgekeurde goals gisteren werd het de analisten te veel. Vooral de interventie bij de goal van Teemu Pukki deed de gemoederen oplaaien.

Pukki zijn goal werd afgekeurd nadat er minutenlang lijntjes getrokken werden om te zien of hij al dan niet buitenspel stond. Gary Lineker, ex-voetballer, analist en gezicht van Match of the Day, werd er stapelzot van. "Als je lijnen moet tekenen en het is daarna nog duidelijk, stop dan met het ondermijnen van de veldarbitrage", zuchtte hij. "Absurd."

Overal in Engeland kreeg hij veel steun. De 'millimeterbeslissingen' of 'okselbeslissingen' zoals ze in Engeland genoemd worden, zorgen voor veel frustratie. Zo nam ook Henry Winter, journalist van The Times en duizenden volgers op Twitter, de VAR op de korrel.

"Dit is geen voetbal meer. De VAR verpest de vreugde. Het spel gaat om doelpunten, niet om oksels, stukjes huid op een schouder of een baard. Er is een herziening nodig."

Oh for Christ sake, the lines and dots are out. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 29, 2019

Thoughts are with football at this difficult time. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 29, 2019