🎥 Chelsea laat kostbare punten liggen tegen Brighton: heerlijke omhaal Jahanbakhsh was de gelijkmaker

Chelsea heeft deze middag kostbare punten laten liggen in de strijd om een plaats bij de eerste vier. Ze kwamen wel op voorsprong via Azpilicueta, maar Jahanbakhsh maakte gelijk met een heerlijke omhaal.

In de eerste helft was Chelsea de betere ploeg en ze werden beloond met een doelpunt. Azpilicueta maakte het eerste doelpunt in de Premier League in 2020. Het was de 100ste basisplaats als kapitein voor Azpilicueta bij Chelsea.

Na de rust werd Brighton sterker en in het slot scoorden ze verdiend de gelijkmaker. Jahanbakhsh scoorde een heerlijke omhaal. Op het einde kwam Brighton nog een paar keer dicht bij de overwinning, maar Kepa zorgde voor een punt voor Chelsea.

Door het gelijkspel is het verschil tussen Chelsea en Manchester United nu vijf punten. Als Manchester United vanavond kan winnen tegen Arsenal wordt het terug razend spannend in de strijd om een plaats bij de eerste vier.