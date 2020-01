Kabasele krijgt opnieuw rood, maar wint van Dendoncker

Het Watford van Christian Kabasele heeft woensdag met 2-1 gewonnen van Wolverhampton en Leander Dendoncker. Die laatste stond negentig minuten op het veld, Kabasele niet.

Gerard Deulofeu en Abdoulaye Doucouré brachten Watford op een dubbele voorsprong, maar Pedro Neto lukte op het uur de aansluitingstreffer. De Portugees is de eerste tiener die ooit kon scoren voor The Wolves in de Premier League.

Tien minuten later werd Kabasele van het veld gestuurd. Het was al zijn derde rode kaart van het seizoen, maar een gelijkmaker kwam er niet meer.

1 - Abdoulaye Doucouré has become the first Watford player to score a Premier League goal on their birthday, and the first to do so on New Year's Day for any club in the competition. Resolution. pic.twitter.com/huW4QhIN61 — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2020

19 - Pedro Neto (19 years and 298 days) has become the first ever teenager to score a Premier League goal for Wolves. Pup. — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2020