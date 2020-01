Pech voor Beerschot: Aanvaller loopt blessure op tijdens stage in Spanje en vliegt meteen terug naar België

Beerschot is momenteel op stage in Spanje om het verdere verloop van de tweede periode voor te bereiden. De ploeg van Hernan Losada kreeg wel meteen een stevige domper te verwerken.

De club liet namelijk zelf weten dat Jorn Vancamp enkele weken onbeschikbaar zal zijn. De aanvaller liep een blessure op op training en keerde al terug naar België om zich verder te laten onderzoeken. Hij is wellicht langere weken out.

Beerschot kwam met extra informatie op de clubwebsite: "We zullen Jorn Vancamp enkele weken moeten missen. Onze aanvallende middenvelder is geblesseerd aan de enkel en keert terug naar België voor verder onderzoek."

Enkelblessure

"Op het einde van de vrijdagvoormiddagtraining bleef Jorn even vastzitten met zijn studs in het gras en verdraaide hij zijn enkel. Vancamp werd meteen onderzocht in een nabijgelegen ziekenhuis. De enkelligamenten zijn geraakt en hij vliegt zaterdag terug naar België voor verder onderzoek. Maandag weten we hoe ernstig het is."