Hoe zou het zijn met... Brian Hamalainen?

Brian Hamalainen kende enkele mooie jaren in de Jupiler Pro League. De linksback speelde bij Zulte Waregem en Racing Genk. Nu is hij aan de slag bij Dynamo Dresden, een ploeg in de Duitse tweede klasse.

In 2011 kwam Brian Hamalainen aan bij Zulte Waregem. De Deen kwam over van Lyngby BK, een ploeg uit zijn thuisland. Bij Zulte Waregem werd Hamalainen al zeer snel een sterkhouder op de linksback-positie.

Hamalainen trok de aandacht van Racing Genk en in augustus 2012 zou hij naar de Belgische topclub trekken. Daar liep het net iets moeizamer. In het begin speelde hij veel, maar daarna zat hij vooral op de bank of zat hij zelfs niet in de selectie. Hij zou vier jaar in Genk spelen en daarin was hij goed voor 7 assists in 57 wedstrijden.

In 2016 besloot Hamalainen terug naar zijn oude liefde te trekken. Zulte Waregem had namelijk opnieuw interesse en de Deen zag een nieuw avontuur bij zijn oude club wel zitten.

Bij Zulte Waregem werd hij terug de oude. Hij stond opnieuw elke week in de basis en hij scoorde af en toe een knap doelpunt. Hij zou uiteindelijk nog twee jaar aan de Gaverbeek spelen. In totaal speelde Hamalainen 122 wedstrijden voor de Belgische subtopper. Hij scoorde 11 doelpunten en hij gaf 19 assists.

Sinds 2018 speelt Hamalainen bij Dynamo Dresden. Daar speelt hij op een nieuwe positie, want de Duitse tweedeklasser gebruikt hem vooral centraal achterin. In zijn eerste matchen speelde hij veel mee, maar op het einde van vorig seizoen kreeg hij last van een blessure. Nu wisselt de Deen basisplaatsen af met invalbeurten.