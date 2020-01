Dubbele tegenvaller voor PSV: einde seizoen voor goudhaantje, Bergwijn mist stage en duel tegen Club Brugge

PSV na de eerste seizoenshelft tien punten minder dan Ajax en zeven minder dan AZ. De achtervolging lijkt nu na nieuwjaar nog wat lastiger te worden.

De twintigjarige Donyell Malen is het Amerikaanse Pittsburgh geopereerd aan zijn linkerknie en zou volgens de club dit seizoen niet meer in actie komen. Malen was dit seizoen in de Eredivisie goed voor elf doelpunten en vijf assists in veertien duels.

Ook Steven Bergwijn gaat niet mee op stage naar Qatar. Hij blijft lichtgeblesseerd in Eindhoven en mist zo de oefenduels tegen Club Brugge en Eupen.