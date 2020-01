OFFICIEEL: Malmö haalt ex-speler van Feyenoord en AC Milan binnen als nieuwe hoofdcoach

Het is in Zweden nog wachten tot april tot wanneer de nieuwe competitie van start gaat. De vicekampioen heeft in elk geval wel al een nieuwe coach beet.

De Zweedse topclub Malmö FF heeft gekozen voor Jon Dahl Tomasson als nieuwe coach. De voormalige aanvaller was de voorbije jaren assistent van de Deense nationale ploeg. Voordien werkte hij ook nog bij Excelsior en Roda JC als hoofdcoach. Tomasson was in elk geval opgetogen met zijn aanstelling: "Malmö heeft een fantastisch verleden, een fanatieke aanhang en wil de beste ploeg van Scandinavië zijn", vertelde Jon Dahl Tomasson bij zijn voorstelling. "Ik heb met de club goede gesprekken gevoerd over de filosofie en de verwachtingen die er zijn."