Jorn Vancamp kent verdict na blessure op Beerschot-stage

Beerschot heeft nu laten weten dat de 21-jarige ex-spits van Anderlecht een scheur in een enkelligament opliep. Vancamp wordt geopereerd en zal acht tot tien weken buiten strijd zijn.

Vancamp speelt sinds de zomer van 2018 voor Beerschot. Dit seizoen kwam hij nog maar één keer niet in actie. Hij wisselde basisplaatsen en invalbeurten met elkaar af.

Zoals gevreesd, heeft Jorn Vancamp een scheur in een enkelligament. Vancamp wordt geopereerd en is 8 tot 10 weken out. We wensen onze aanvallende middenvelder een goed herstel. #weare2020 pic.twitter.com/X4Z0vQNtSR