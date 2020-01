Real Madrid trekt gehavend naar Supercopa: na Hazard nog twee sterren niet mee naar Midden-Oosten

Het ziet ernaar uit dat Real Madrid in de Spaanse supercup geen beroep kan doen op twee sterspelers Karim Benzema en Gareth Bale. Ook Eden Hazard is nog steeds out met een blessure.

Real Madrid liet maandag weten dat Karim Benzema een blessure heeft aan de linkerhamstring. Ook Gareth Bale is mogelijk niet van de partij op de Spaanse supercup in Saoedi-Arabië. Hij heeft last van een infectie aan de luchtwegen. Het is vooralsnog de vraag of de twee mee afreizen naar Saoedi-Arabië waar Real Madrid deze week de Spaanse Supercopa afwerkt. Volgens verschillende Spaanse media blijven de twee in Madrid. Ook Eden Hazard zal niet mee afreizen naar het Midden-Oosten. Hij herstelt nog steeds van een enkelblessure die hij opliep na een tackle van Thomas Meunier. De Spaanse supercup wordt in een nieuw format gespeeld. Real Madrid speelt woensdag de halve finale tegen Valencia, Barcelona treft een dag later Atletico Madrid. Zondag staat de finale op het programma.