Gelukkige verjaardag, Eden Hazard! En nu het EK, de Champions League en de Gouden Bal?

Eden Hazard is niet meer de kleine jongen van Lille of de hamburgereter van de Rode Duivels, maar wel een absolute ster. Hij viert zijn 29e verjaardag en staat in zijn dertigste levensjaar voor hét momentum van zijn carrière.

Het dertigste levensjaar van Eden Hazard is officieel begonnen. En het is er eentje waarin Eden Hazard kan/moet oogsten, zoveel is duidelijk. De transfer naar Real Madrid afgelopen zomer was een stap waar nu de vruchten moeten van worden geplukt.

In 2020 zou het wel eens hét jaar van Hazard kunnen worden. Dat hij de voorbije maand geblesseerd was? Misschien is dat zelfs een 'goede zaak'. Zo kan hij knallen in het voorjaar en zo mikken op een aantal grote doelen.

Om te beginnen bij Real Madrid uiteraard, waar hij klaar is voor een aantal topprestaties. Of dat nog eens een Spaanse titel gaat opleveren en - wie weet - een Champions League-trofee voor de Koninklijke? Het zou zomaar kunnen.

2️⃣9️⃣. We all know where the party is on January 7th, @hazardeden10 pic.twitter.com/oStu5IeAcu — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 7, 2020

En daarna? Daarna wacht het EK 2020. Als de Rode Duivel daar ook de Belgen op sleeptouw kan nemen en alle prijzen in de kast kan zetten, mag hij misschien wel dromen van - wie weet - een Gouden Bal? Voorlopig houden we het bij: gelukkige verjaardag! En moge al je dromen uitkomen!