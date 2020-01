🎥 Neemt Borussia Dortmund binnenkort afscheid van eeuwig talent?

Volgens het Duitse Bild scheiden de wegen van Mario Götze en Borussia Dortmund. De aanvallende middenvelder zal volgens de krant geen nieuw contract in het Signal Iduna Park ondertekenen.

Want Borussia Dortmund wil de lonen van de spelers wat inkrimpen en met zijn tien miljoen euro per jaar is de matchwinnaar van de WK-finale in 2014 de grootverdiener bij Dortmund. De Borussen gaven Götze een contractvoorstel, maar dan moest hij drie miljoen euro laten vallen. Iets wat hij naar verluidt niet wil.

De 27-jarige spelmaker stroomde als 17-jarige door uit de jeugd van Borussia Dortmund waar hij in 2011 en 2012 de titel won. In 2013 trok hij na de verloren Champions League-finale tegen Bayern op 21-jarige leeftijd naar de rivaal van Dortmund. Na drie seizoenen in Zuid-Duitsland keerde Götze terug naar het oude nest, maar daar kon hij zich niet meer doorzetten.

Volgens BILD zou Götze dicht bij een akkoord staan met Hertha Berlijn, de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Zij zouden graag aan de toekomst bouwen en zien in Götze de geknipte man daarvoor.

Dit seizoen liet de nummer tien al weten dat hij zou vertrekken als Lucien Favre coach blijft bij Dortmund. Dat het niet boterde tussen de twee, was al langer bekend. Götze komt weinig aan spelen toe in het Westfalenstadion.