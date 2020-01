Hoe doen de 11(!) huurlingen van Anderlecht het? Sterkhouders bij Gent en in Albanië, ook minder succesvolle klanten

We bekeken deze week hoe het met de huurlingen van de topclubs in België gesteld is. Daarbij overschouwen ook even hoe het gaat met de spelers die Anderlecht dit seizoen elders heeft gesteld. Hoe gaat het met hen?

Veruit de voornaamste en misschien ook wel de meest opvallende uitgeleende speler van RSC Anderlecht is Sven Kums. Hij is ondertussen opnieuw de sterkhouder van KAA Gent die hij ook in het kampioenenjaar al was.

Het blijft gek dat hij bij paars-wit geen kans kreeg om zijn waarde te tonen, want bij de Buffalo's toont de 31-jarige centrale middenvelder dat hij het wel degelijk nog kan. Samen met Owusu, Vadis en David draait het ook gewoon perfect met de Gentse ruit.

De duurste uitgeleende speler? Bubacarr Sanneh, de man die zich bij Anderlecht nooit echt kon doorzetten en dat voorlopig ook bij het Turkse Göztepe helemaal nalaat. De Gambiaan speelde er in de competitie al niet meer sinds eind augustus.

In de Turkse Beker kreeg hij wel al een paar keer zijn kans, maar slikte hij ook al eens een rode kaart. Echt aan de oppervlakte komt hij niet bij een revelatie in de Turkse competitie.

Vincent Kompany kwam en liefst zes centrale verdedigers vertrokken uiteindelijk op huurbasis naar het buitenland. Naast Sanneh is dat ook het geval voor Sa, Vranjes, Delcroix, Lawrence en Milic. En voorwaar: slecht doen ze het eigenlijk allemaal niet.

Josué Sa is met Huesca aan een prima seizoen bezig in de Spaanse tweede klasse en verzamelde al 1153 speelminuten, terwijl Antonio Milic in dezelfde competitie de honneurs waarneemt voor Rayo Vallecano (638 speelminuten, steeds meer aan spelen toekomend na een enkelblessure).

Ognen Vranjes speelde afgelopen weekend al zijn eerste match van 2020 bij AEK Athene en zit al aan 1258 speelminuten als centrale verdediger (inclusief een doelpunt), terwijl Hannes Delcroix incontournable is bij RKC Waalwijk (1620 speelminuten, 1 doelpunt, 1 assist) - dat het wel moeilijk heeft in de Eredivisie. James Lawrence is geblesseerd aan de knie bij Sankt Pauli.

Net als Sa en Milic speelt ook Aristote Nkaka in de Spaanse tweede klasse, bij Santander - een laagvlieger in de competitie.

Nkaka zelf? Die kan er zich maar moeilijk doorzetten en moet het voorlopig stellen met heel wat invalbeurten en weinig basisplaatsen. Hij verdween steeds meer uit de plannen en totaliseert na een goede start (1 goal en 1 assist in de eerste twee matchen) amper 320 speelminuten.

En dan zijn er nog drie aanvallers die Anderlecht dit seizoen wegstuurde op huurbasis. Olivier Dhauholou zit momenteel bij Waasland-Beveren, maar meer dan een invalbeurt van twintig minuten tegen Antwerp zat er voor hem nog niet in.

Dan doet Mohammed Dauda het beter: hij scoorde aan het einde van 2019 twee doelpunten bij het Deense Esbjerg. De competitie begint er opnieuw half februari, Dauda moet het team behoeden van degradatie.

En dan is er nog Kristal Abazaj, die bij de Albanese leider FK Kukësi uitkomt en daar de afgelopen maand ook op dreef was. De winger zit ondertussen in vijftien duels al aan vier goals en zes assists voor het topteam uit zijn land.