Leegloop bij Ajax compleet? Topclubs tonen interesse in sterkhouders

Ajax doet het dit seizoen weer uitstekend in de Eredivisie. De club staat voorlopig aan de leiding met drie punten meer dan AZ. In de Champions League zijn ze wel al uitgeschakeld en het zou grote gevolgen kunnen hebben.

Aangezien Ajax niet gekwalificeerd is voor de volgende ronde in de Champions League, bestaat er een kans dat de topclubs enkele sterkhouders willen wegplukken. Er zijn vooral veel geruchten rond Donny van de Beek en Hakim Ziyech.

Eén club is zelfs geïnteresseerd in beide spelers. Manchester United zou van de Beek willen halen om het probleem centraal op het middenveld op te lossen, maar Solskjaer zou ook onder de indruk zijn van Ziyech.

Ziyech heeft misschien wel het perfecte profiel voor Manchester United. Hij is een aanvallende middenvelder, maar hij kan ook als rechtsbuiten uit de voeten. De Engelse topclub heeft al jaren problemen op deze twee posities en het kan dus opgelost worden met één speler.

Toch is Manchester United niet de enige club met interesse. Real Madrid had deze zomer interesse in van de Beek en ook nu zouden ze hem willen. Rond Ziyech hangen er ook enkele geruchten, want door zijn lage transfersom (42 miljoen pond) zou ook Arsenal interesse tonen. Het belooft een spannende maand te worden voor het bestuur en de supporters van Ajax.

Tagliafico

En dan is er nog Tagliafico. De linksachter staat in de belangstelling van Chelsea. Ben Chilwell, de linksachter van Leicester City, zou wel hoger op het verlanglijstje staan, maar Leicester City zou hem deze maand niet willen verkopen.