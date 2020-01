Zeer vreemde gebeurtenissen rond centrale middenvelder Sporting Lokeren, andere middenvelder lijkt voor het eerst een kans te krijgen dit seizoen

Dit weekend moet er opnieuw gevoetbald worden in 1B. Sporting Lokeren, de laatste in de stand, moet naar Virton. Geen makkelijke opgave, maar als Lokeren de play-downs nog wil afwenden, kan er best gewonnen worden.

Stijn Vreven is duidelijk met zijn selectie bezig, want er zijn toch heel wat verrassingen te noteren. Zo zou Julian Michel nog eens een kans kunnen krijgen bij de eerste ploeg. De centrale middenvelder speelde dit seizoen mee met de beloften, maar de kans bestaat dus dat deze zondag in de selectie zit voor de wedstrijd tegen Virton. Michel speelde in het verleden bij Moeskroen en Waasland-Beveren.

Abdou Diakhaté is dan weer een zeer vreemd verhaal. De centrale middenvelder werd geleend van Parma, maar hij mocht niet mee op stage. Volgens Sporting Lokeren is Diakhaté geblesseerd en is hij terug in Italië om te revalideren, maar volgens transfermarkt en een artikel van Stratford-Herald.com zou Diakhaté enkele dagen geleden zelfs zijn debuut gemaakt hebben voor Stratford Town FC, een ploeg in de lagere klassen van Engeland.

En dan is er ook nog een keeperskwestie. Davino Verhulst (foto) werd in de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop uitgefloten door de supporters en er was van hem geen spoor op training. De kans bestaat dat Théo Defourny in doel zal staan tegen Virton. De doelman kwam voorbije zomer over van AFC Tubize.