Officieel: verdediger verlaat AC Milan en keert (tijdelijk) terug naar Atalanta

Terug naar het begin voor Mattia Caldara. De 25-jarige Italiaanse centrale verdediger keert terug naar de club waar hij is doorgebroken. Hij wordt geleend van AC Milan, waar hij dit seizoen nog geen minuut speelde.

Het is dus een terugkeer naar zijn roots voor de Italiaanse international (twee wedstrijden bij La Squadra). Hij speelde bij Atalanta voordat hij door Juve werd gerekruteerd en vervolgens werd verkocht aan AC Milan.

🎙 La prima intervista ufficiale di Mattia #Caldara: "Sono emozionato, felice di essere qui" 🤩

🎙 Mattia Caldara's first official interview: "I'm excited, I'm glad to be here" 😍



📽️ https://t.co/wT697DZQrX#WelcomeBackMattia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/dLR3q8BJPF