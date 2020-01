'Barcelona zet Valverde aan de deur en heeft al nieuwe coach beet'

De dagen van Ernesto Valverde als coach van Barcelona lijken geteld. Hoewel de Spaanse topclub nog niets officieel heeft bekendgemaakt, zijn de Spaanse media zeker van hun zaak.

Barcelona beleeft een wisselvallig seizoen en dat kost Valverde nu zijn job. Hij wordt wellicht opgevolgd door Quique Setién. Die coachte de afgelopen seizoenen 95 wedstrijden van Real Betis en coachte eerder ook onder meer Las Palmas en CD Lugo.

Als speler was Setién onder meer actief bij Racing Santander en Atlético Madrid. Hij speelde meer dan driehonderd wedstrijden op het hoogste niveau in Spanje en bijna honderdvijftig in de tweede klasse.

De officiële bevestiging van de wissel Valverde – Setién volgt wellicht snel.