Imke Courtois is duidelijk over Rode Duivels op EK en geeft aan welke drie spelers uit Jupiler Pro League zeker mee moeten

De Rode Duivels hebben in 2020 eigenlijk maar één echte optie en dat is (eindelijk) eens een prijs pakken. Dat moet dan maar gebeuren op het EK.

Imke Courtois is alvast duidelijk: "We worden gewoon Europees kampioen. En in de finale kloppen we Nederland", aldus de analiste in De Zondag.

Vanaken, Verschaeren en Kompany

"Hans Vanaken moet wat mij betreft overigens sowieso mee naar het EK", breekt ze een lans voor de Gouden schoen.

"En Yari Verschaeren ook! Kompany? Als hij fit is en de snelle opeenvolging van matchen aan kan zeker. Hij blijft een steengoede en ervaren speler. De rol die hij kan spelen in deze spelersgroep telt ook, vind ik."