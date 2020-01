Courtois: "Niet bang van penalty's op het EK" en "Rode Duivels zijn op top van hun kunnen: hopelijk kunnen we dat deze zomer ook tonen"

Thibaut Courtois was gisteren de penaltyheld bij Real Madrid tegen stadsgenoot Atlético in de Spaanse Supercup. De Rode Duivel pakte de laatste strafschop van Thomas Partey.

De Spaanse pers die lang zo kritisch was voor Courtois, ligt nu aan zijn voeten.

Ik ben nu al drie à vier maanden op een hoog niveau bezig”, vertelde de doelman aan Het Laatste Nieuws. “Ik weet dat ik op dit moment vertrouwen uitstraal op het veld. Voor de penalty’s tegen Atlético zeiden Sergio Ramos en Isco me dat ik een fantastische match gekeept had en dat ik het moest afmaken in de penalty’s. Dat is wel mooi.”

“Ik ben niet bang van penalty’s op het EK. Als het zover komt, hoop ik daar ook beslissend te zijn. Ik hoor vaak dat ik er weinig pak in een match. Je krijgt dan altijd de penaltyspecialist van de tegenstander voor je. In zo’n reeks niet. Dat is uiteindelijk een psychologisch spelletje.”

“Veel van de Duivels zijn op topniveau. We zijn allemaal 27 of 28 jaar oud en onze beste jaren zitten er zo goed als aan te komen. Nu zijn we op de top van ons kunnen. Ik hoop dat we dat ook laten zien op het EK. Dat is natuurlijk altijd speciaal. Hopelijk kunnen we er stralen en wie weet het EK winnen.”