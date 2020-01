Hazard heeft iets op te biechten: "Ik heb eerder een aanbieding van Real Madrid afgewezen"

Eden Hazard maakte afgelopen zomer zijn jongensdroom waar door een transfer naar Real Madrid te maken. Nochtans stond de Spaanse grootmacht al eens met een contract te zwaaien.

En dan hebben we het niet over twee en drie seizoenen geleden, toen Real Madrid al pogingen deed om Hazard weg te halen bij Chelsea FC.

“Ik kon al voor Real Madrid tekenen toen ik nog voor Lille OSC speelde”, bekent Hazard in Sport/Voetbalmagazine. “Maar ik had zin om van de Engelse competitie te proeven. Dus heb ik geweigerd.”

Eerst Engeland, dan pas Spanje

De Rode Duivels hoopte toen eigenlijk al dat Santiago Bernabeu zijn eindbestemming zou worden. “Bovendien is het eenvoudiger om van Engeland naar Spanje te gaan. Ik was toen amper 21 jaar. Dan is het heel moeilijk om hier door te breken.”