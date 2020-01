Liverpool maakt zich zorgen over ex-smaakmaker van Moeskroen: terugkeer naar België in de maak?

Taiwo Awoniyi voetbalde tussen 2017 en 2019 op uitleenbasis in de Jupiler Pro League. Bij Moeskroen maakte hij indruk, bij AA Gent een stuk minder.

Liverpool leent de Nigeriaanse spits momenteel uit aan FC Mainz, maar daar kwam hij nog niet verder dan 146 minuten verdeeld over zes invalbeurten. Liverpool wil zijn huurcontract dan ook verbreken. Dat schrijft Goal.

Awoniyi is intussen 22. Voor Moeskroen was hij in 47 optredens goed voor 21 doelpunten en 10 assists. Bij AA Gent scoorde hij 3 keer in 21 wedstrijden.

Een buitenkansje voor een club uit 1A? Wij zouden alleszins denken van wel.