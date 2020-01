Voormalig toptalent van AA Gent krijgt werkstraf voor slagen en verwondingen

Jinty Caenepeel (ex-AA Gent en Cercle Brugge) is voor de rechtbank van Brugge veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur voor opzettelijke slagen en verwondingen. Dat liet Het Nieuwsblad donderdagochtend weten.

Een tijdje terug mengde profvoetballer Jinty Caenepeel zich in Oostende in een discussie. Het incident liep uit de hand en Caenepeel ging op de vuist met een andere man. Die was uiteindelijk een maand werkonbekwaam met een gebroken sleutelbeen. Caenepeel werd in het verleden al veroordeeld voor andere misdrijven en kreeg nu een werkstraf van 140 uur.

De snelle aanvaller werd ooit gezien als een groot talent bij AA Gent. De Buffalo's leenden hem in 2015 ook eventjes uit aan Cercle Brugge. Nadien speelde hij nog voor FC Eindhoven en Excelsior. Momenteel komt hij in de Tweede Amateurklasse uit voor FC Knokke.