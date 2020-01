John Guidetti zet carrière niet voort bij Anderlecht en trekt naar Duitse tweede klasse

De Zweed John Guidetti zal zijn carrière niet verder zetten bij RSC Anderlecht. De wispelturige aanvaller gaat aan de slag in de Duitse tweede klasse.

Een naam die al vaker genoemd werd bij RSC Anderlecht is die van John Guidetti. Paars-wit is in de wintermercato opnieuw op zoek naar een spits en volgens verschillende bronnen kwam het opnieuw uit bij de aanvaller. John Guidetti zal de komende maanden niet in Brussel te zien zijn want hij maakt de overstap naar het Duitse Hannover 96 dat momenteel in de tweede klasse speelt.

Guidetti wordt door Deportivo Alavés uitgeleend met een aankoopoptie aan Hannover. Hij speelde in de Spaanse competitie tot nu toe slechts 93 minuten mee en was dus ook compleet overbodig. Eerder kwam Guidetti ook nog uit voor onder meer Feyenoord, Manchester City en Celtic.