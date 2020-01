🎥 Eerste Amateur: flamboyante Patro-voorzitter eist aandacht op na derbyzege

Patro Eisden won zaterdagavond het beladen duel tegen Thes Sport met het kleinste verschil. Na de partij was het de flamboyante Patro-voorzitter die de aandacht naar zich toetrok. Bekijk de beelden hier!

Een doelpunt van Brouwers volstond voor Patro om de drie punten te pakken tegen THES Sport, het nummer twee uit de klassering. De ploeg van coach Stijn Stijnen vierde de zege dan ook uitbundig, met de flamboyante Salar Azimi als feestleider.

De voorzitter van Patro, bekend van 'The sky is the limit', kroop na afloop in de dranghekken, spoot met champagne in de kleedkamer en ging ook enkele supporters van THES Sport jennen. Naar eigen zeggen omdat hij tijdens de wedstrijd meermaals op de korrel genomen werd door THES-supporters. Mogelijk hangt Azimi een schorsing boven het hoofd.

Leider Deinze won wel. Op bezoek bij Dender werd het 1-3 voor de Oost-Vlamingen, die nu een bonus tellen van elf punten op dichtste achtervolger Thes Sport.

Lierse Kempenzonen leed eens te meer een pijnlijke nederlaag. Thuis tegen Seraing keken de Pallieters al na 40 minuten tegen een 0-3 aan. Kindermans redde bij het begin van de tweede helft de eer voor Lierse, maar dichter kwam het niet meer.