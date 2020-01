'Het water tussen beide topclubs is nog héél diep, maar Conte dringt erop aan dat Inter 'all the way' gaat voor missing link in titelstrijd

Internazionale FC wil zich deze maand versterken met Christian Eriksen. De Italiaanse topclub legde zelfs al een officieel bod neer bij Tottenham Hotspur. Maar in Londen een transfer gaan afdwingen...

En dan vooral bij Daniel Levy een transfer gaan afdwingen. Het is een publiek geheim dat de sterke man van Tottenham Hotspur keihard is in de onderhandelingen.

Sky Italia weet dat Inter negen miljoen euro wil betalen voor Christian Eriksen. Dat is een peulschil voor een speler die volgens Transfermarkt negentig miljoen euro waard is. Al is hij in juni wel gratis op te halen.

Levy wil dan ook geen centimeter afwijken van de gevraagde zestien miljoen euro. En dan moet er nog over eventuele bonussen gepraat worden. Op die manier kan de vraagprijs gemakkelijk verdubbeld worden.

Dé missing link

Antonio Conte dringt er bij zijn bestuur dan weer op aan om door te duwen voor Eriksen. De Italiaanse oefenmeester van de Nerazzurri ziet in de Deen dé missing link om Juventus van de troon te stoten.