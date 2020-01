Barça-voorzitter ontkent 'clausule-geruchten', maar vooral wat hij niét zegt is voer voor geruchten

Quique Setién werd een weekje geleden aangesteld als coach van FC Barcelona. Volgens velen leek het meteen duidelijk dat hij als tussenpaus zou fungeren.

Verschillende Spaanse kranten lieten na de aanstelling van Quique Setién weten dat FC Barcelona een clausule in het contract had laten opnemen dat stelt dat de coach na ieder seizoen kan ontslagen worden. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

“Er is op het einde van dit seizoen helemaal geen clausule”, ontkent Josep Bartomeu het gerucht in Sport. Maar belangrijker is wat de voorzitter van Barça niet zegt...

Na seizoen 2020 - 2021 staan er in Camp Nou voorzittersverkiezingen op het menu. De toekomst van Setién wordt dan wellicht voer voor discussie.