📷 🎥 Doelman Manchester United betrokken bij verkeersongeluk, maar hij komt er zonder kleerscheuren vanaf

Sergio Romero was op weg naar het oefencomplex, maar tijdens zijn rit moet iets misgelopen zijn. De Argentijn reed met zijn Lamborghini door de vangrail. De wagen ziet er niet goed uit, maar de tweede doelman van Manchester United zou nadien wel gewoon getraind hebben, aldus Het Laatste Nieuws.

Het heeft de voorbije nacht stevig gevroren in Manchester, dus de kans bestaat dat Romero is beginnen slippen met zijn wagen door het gladde wegdek. De Lamborghini zou een waarde hebben van zo'n 200.000 euro.

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs