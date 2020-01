Mike Vanhamel vol lof over trainer Hernan Losada: "Als speler was hij al erg slim"

Hernan Losada is aan zijn eerste maanden als hoofdtrainer bezig en dan nog bij de club waar hij als speler op handen werd gedragen. Het voetbal is nog niet altijd even oogstrelend, maar Beerschot staat wel mee aan de leiding in de tweede periode.

Na de puntendeling tegen Union heerste er nog geen algemene tevredenheid, maar in de kleedkamer was men wel blij met het feit dat de spelers een reactie hebben getoond na de mindere dag tegen Roeselare (1-1). Dat geldt ook voor Mike Vanhamel, die zich na de match positief uitliet over zijn trainer. Bijvoorbeeld over de invalbeurt van de geprikkelde Tarik Tissoudali, die al na enkele seconden op het scoreblad kwam. "Als het op die manier gebeurt heb je als coach altijd gelijk", stak de 30-jarige doelman van wal. "De coach heeft een groot voordeel dat hij ook als speler al erg slim was. Dat zie je ook aan de stijl die hij toepast op deze groep. Hij is nog heel jong (37 jaar, nvdr.), heel leergierig en weet wanneer hij de teugels strak moet houden of juist moet laten vieren bij deze groep. Het is een groot voordeel dat we met zo'n coach werken", besloot hij.