OFFICIEEL: Inter stalt overbodige zomeraanwinst in de Premier League

Met de komst van Ashley Young en Victor Moses heeft Antonio Conte twee nieuwe troeven op de flanken bij de Italiaanse topclub Inter. Dat zorgt ervoor dat enkele andere spelers overbodig zijn geworden.

Inter bevestigde vrijdagnamiddag dat de Oostenrijkse flankspeler Valentino Lazaro vertrokken is op uitleenbasis. Hij maakte de overstap naar Newcastle United in de Premier League waar hij opnieuw op meer speelkansen hoopt. Newcaslte betaalt meer dan 1 miljoen euro voor de huur met aankoopoptie.

Lazaro werd afgelopen zomer door Inter nog weggeplukt bij Hertha Berlijn voor 22,4 miljoen euro. Hij had zowel in de Duitse hoofdstad als bij de nationale ploeg van Oostenrijk een basisplaats. Lazaro kwam bij Inter tot 11 wedstrijden waarvan 4 in de Champions League.