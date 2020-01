Union ontbindt contract van middenvelder die vorig seizoen nog bijna twintig matchen speelde

Union SG is één van de vele clubs die nog in de running is voor de tweede periodetitel in 1B, maar gaat daarnaar op zoek zonder Abdelrafik Gérard. Die was vorig seizoen nochtans een nuttige pion op het middenveld. Tegenwoordig waren de speelkansen voor de Fransman zeldzaam.

De 26-jarige Gérard voetbalde sinds de zomer van 2018 voor Union. In zijn eerste seizoen bij de Brusselse club was Gérard een volwaardig deel van de ploeg die uitgroeide tot de seizoensrevelatie en ook ver geraakte in de Beker van België. Speelminuten drastisch verminderd De linkermiddenvelder kwam in actie in negentien wedstrijden, maakte twee doelpunten en leverde drie assists. Dit seizoen verminderden zijn speelminuten echter drastisch. Als hij nog mocht meedoen, was het steevast als invaller. Verder dan negen optredens geraakte Gérard niet meer. Union heeft nu dus besloten dat het de diensten van Gérard niet langer nodig heeft. Het heeft zijn contract ontbonden.