'AS Monaco wil profiteren van malaise bij Napoli en hoopt om transfervrije Dries Mertens binnen te halen'

De kans is groot dat Dries Mertens komende zomer Napoli na zeven jaar verlaat. De Rode Duivel staat in de belangstelling van meerdere Europese clubs en daar is nu nog één bijgekomen.

Volgens Corrierre dello Sport wil AS Monaco heel graag Dries Mertens wegplukken bij SSC Napoli. De Rode Duivel is komende zomer transfervrij en kan dus beginnen onderhandelen met geïnteresseerde clubs. AS Monaco zou een jaarsalaris van 5 miljoen euro en ook nog eens een tekenbonus van 5 miljoen euro over hebben voor zijn komst.

Mertens moet bij Monaco de gehuurde Algerijn Islam Slimani vervangen die het niet slecht doet. Naast AS Monaco toonden eerder ook Inter en Borussia Dortmund al interesse in de Rode Duivel. Mertens was dit seizoen al goed voor 4 doelpunten en 3 assists in de Serie A.