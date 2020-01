Data als recrutering is niet heiligmakend: "Neem nu Philippe Clement, die bewees en bewijst het belang van intelligentie"

We hadden deze week een onderhoud met Frederik Boi. Het voormalig icoon van Cercle Brugge sprak al over de problemen bij 'zijn club'. Maar hij ziet nog een opvallende trend in het voetbal tegenwoordig: "Clubs selecteren op data, maar zo mis je bepaalde profielen in je ploeg."

Boi weet waarover hij spreekt. Hij hield met Cercle Brugge jaren stand in eerste klasse, terwijl de Vereniging ongeveer het laagste budget had van alle ploegen. "Kijk, een Denis Viane (15 jaar verdediger bij Cercle, nvdr.) was misschien niet de grootste voetballer, maar hij had wel het karakter en de doorzetting. Op training en in de kleedkamer hield hij zonder al te veel woorden de boel bij elkaar. Ik was ook zo iemand."

Er zijn waardes die niet in data uit te drukken zijn

"Ik zeg niet dat je er zo elf moet hebben, maar elke ploeg zou er toch best twee of drie in hun kern moeten hebben. Tegenwoordig denken ze dat alles in data uit te drukken is. Kopbalspel: zoveel op tien, passing: zoveel op tien,... Maar er zijn waardes die niet in data uit te drukken zijn."

Boi herinnert zich nog een voorbeeld. "Ik weet nog dat ik een jaar onder Glen De Boeck het verwijt kreeg dat ik het meeste mislukte passes gaf in eerste klasse. Maar er werd mij als rechtsachter wel gevraagd om de moeilijke passes te geven. Ik moest proberen de aanval op gang te brengen", vertelt hij.

Clement kon om de lieve vrede geen lange bal geven, maar hij had wel voetbalintelligentie

"We hadden toen iemand - ik ga zijn naam niet noemen - in de ploeg die qua atletisch vermogen boven iedereen uitstak. Puur op brute kracht en hij had een ongelooflijk goeie lange bal. Maar hij wist niet op welk moment en hoe hij die moest geven. Hij had het verstand niet om de ploeg beter te maken."

Jongens met minder talent zijn soms even waardevol of zelfs waardevoller. "Neem nu Philippe Clement. Die kon om de lieve vrede geen lange bal geven. Maar hij bewees als voetballer en als trainer dat je met verstand en voetbalintelligentie ver kan geraken. Met tien zulke mannen ga je geen titel winnen, net als je geen titel wint met tien minivoetballers. Wat ik wil zeggen is dat je van alles een mix moet hebben!"