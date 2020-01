Sporting Lokeren kondigt op persconferentie grote sponsordeal aan: "Zijn groter dan we zelf denken blijkbaar"

Sporting Lokeren kondigde op een persconferentie groot nieuws aan over de toekomst. Het heeft daarbij een nieuwe sponsor te strikken.

Sporting Lokeren gaat in zee met het Chinese Ke Hua Sports. "En waarom doet zo'n belangrijke organisatie dat met een ploeg uit 1B als Lokeren? Wij zijn groter dan we zelf zouden denken", aldus voorzitter De Vries op een persconferentie.

Zorgenvrij?

De Wase club gaat samenwerken met de Chinese sponsor, maar blijft in Belgische handen. Het gaat over een deal voor vier jaar, die de club financieel extra armslag moet geven.

"Op deze manier kunnen we de toekomst zorgenvrij kunnen aanvatten en de club in alle geledingen uitbouwen tot een professionele, maar streekgebonden familieclub. De club blijft momenteel 100% in Belgische handen, maar er zal op korte termijn gepraat worden over een mogelijke instap - maar het zal altijd een minderheidspercentage zijn."