Leipzig lijdt eerste nederlaag sinds oktober: Duitse titelstrijd ligt weer helemaal open  

Eintracht Frankfurt heeft zaterdag met 2-0 gewonnen van RB Leipzig. Voor de Red Bullploeg was het de eerste nederlaag sinds eind oktober.

Almamy Touré maakte er vroeg in de tweede helft 1-0 van, Filip Kostic verdubbelde de score diep in de blessuretijd.

Leipzig blijft wel op kop staan in de Bundesliga, maar ziet Borussia Mönchengladbach (dat met 3-1 won van 1. FSV Mainz 05) wel naderen tot op twee punten. Bayern München telt vier punten minder dan Leipzig, maar speelt straks nog tegen het Schalke 04 van Benito Raman.

Ook Borussia Dortmund telt vier punten minder dan Leipzig. Thorgan Hazard en Axel Witsel wonnen vrijdag al van FC Keulen en Sebastiaan Bornauw. Met Erling Haaland (vijf doelpunten in twee invalbeurten) hebben Die Borussen sinds kort een extra troef in de titelstrijd in handen.