Veel kritiek op de refs in 1B, trainers en spelers schreeuwen om maatregelen

Op speeldag 23 in de Proximus League waren Beerschot en OH Leuven boos op de arbitrage. De Antwerpenaren klaagden over een te vroeg genomen vrijschop en de Vlaams-Brabanders over twee niet toegekende strafschoppen. In 1A was het wellicht niet voorgevallen door de VAR, maar in 1B is die er niet.

"Dit soort fases hebben we al te vaak gezien. In ons geval, maar ook bij anderen. Bijna iedereen speelt voor promotie, dus elke match is cruciaal", benadrukte Van Hyfte het belang van elke wedstrijd. Na Virton Beerschot ging het ook over de leeftijd van de 23-jarige scheidsrechter Denil. "Ze moeten 1B wat ernstiger nemen op dat vlak en niet zo’n jonge, onervaren refs sturen naar zo’n belangrijke en geladen wedstrijden", luidde de kritiek van Hernan Losada. Dit waren twee voorbeelden van speeldag 23, maar doorheen het seizoen werd er al vaker kritiek op de VAR geuit. De meest in het oog springende fase was misschien wel de goal die Westerlo niet kreeg toegekend tegen Virton op speeldag 9, terwijl de bal een meter over de lijn was.

