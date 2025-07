Blijft hij toch? Nieuwe wending in dossier rond Jashari

Ardon Jashari blijft dé transfersoap van deze zomer. De Zwitser wil naar Milan, maar Club Brugge vraagt 40 miljoen. Dinsdag trainde hij weer mee: is een ommekeer mogelijk, of blijft het conflict duren?

Over geen enkele JPL-speler wordt deze zomer meer gepraat dan Ardon Jashari. De Zwitser speelde zich afgelopen seizoen in de kijker. In de Belgische competitie, maar hij toonde zich ook in de Champions League.

Hij trok de aandacht van verschillende grote clubs, maar alleen AC Milan spreekt hem aan. Zijn intenties zijn duidelijk: een transfer forceren naar de Italiaanse topclub.

Maar hij verlengde vorig seizoen zijn contract nog tot 2029 en kreeg daarbij een mooie opslag. Nicky Hayen liet al verstaan dat hij zijn contract moet respecteren.

Volgens Het Laatste Nieuws trainde Jashari dinsdag voor het eerst weer mee met de groep. Het blijft nu afwachten hoe het dossier vordert. De wedstrijd tegen KRC Genk lijkt alvast te vroeg te komen.

Eerder verscheen de middenvelder ook al niet op de ploegfoto van Club en ging hij niet mee op stage. Club eist 40 miljoen euro, AC Milan wil voorlopig zo ver niet gaan.