Hans Vanaken heeft duidelijke boodschap voor AC Milan rond Ardon Jashari

Ardon Jashari blijft hardnekkig hopen op een transfer naar AC Milan, maar Club Brugge houdt voorlopig het been stijf. Kapitein Hans Vanaken begrijpt zijn wens, maar benadrukt: "Alleen voor de juiste prijs."

Ardon Jashari is nog steeds een speler van Club Brugge, al is daar op dit moment weinig van te merken. De middenvelder kwam niet mee op de ploegfoto, liet de stage aan zich voorbijgaan en zat niet bij de selectie voor de Supercup.

Club Brugge had het graag anders gezien, maar AC Milan heeft hem zodanig gecharmeerd dat het Milan of niets lijkt te zijn voor de Zwitser. Alleen willen de Italianen niet bieden wat blauw-zwart vraagt, en dat zorgt nu voor een lastige situatie.

Kapitein Hans Vanaken is klaar om hem weer te verwelkomen in de groep. "Als hij effectief terugkeert in de groep, zullen we hem behandelen als een speler van Club Brugge", zegt hij in gesprek met Alessandro Schiavone bij gianluciadimarzio.com

"Vorig seizoen bewees hij dat hij over veel kwaliteit beschikt en de ploeg sterker maakt. Mocht hij zich opnieuw willen inzetten voor Club, dan is hij meer dan welkom – hij zou zelfs een meerwaarde zijn", gaat Vanaken verder, die ook beseft dat het niet alleen in de handen van de Bruggelingen ligt.

Jashari probeert nu zijn transfer zwaar te forceren. "Ik geef toe: misschien had ik op zijn leeftijd ook hetzelfde gedaan. Maar de club moet financieel ook tevreden zijn", zegt Vanaken.

"En het feit dat er geen afkoopclausule in zijn contract staat, maakt alles complexer. Het is nu aan Milan: als ze de 40 miljoen euro betalen die Club vraagt, dan wordt Jashari een speler van Milan. Zo niet…", besluit de aanvoerder met een duidelijke boodschap voor de Italianen.