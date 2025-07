Renard ruikt zijn kans: 'Anderlecht richt pijlen op nieuwe middenvelder'

Anderlecht weet dat het mogelijk enkele middenvelders kan verliezen voor het einde van de transferperiode. Een speler van Montpellier staat op het verlanglijstje van Olivier Renard, maar paars-wit toont niet als enige interesse.

Twee dagen voor de tweede voorronde van de Europa League tegen de Zweden van Häcken, is RSC Anderlecht al goed begonnen aan hun zomerse transferperiode met de komst van Zoumana Keita, Nathan Saliba, Enric Llansana, Mihajlo Cvetkovic en Ilay Camara.

Maar deze versterkingen zijn nog niet genoeg. De Brusselse club was met name op zoek naar een centrale verdediger en heeft mogelijk zijn geluk gevonden: Hrvoje Smolčić, een 24-jarige Kroaat, die vorig seizoen door Eintracht Frankfurt bij LASK Linz werd gestald, zou naar Brussel moeten komen.

En dat is nog niet alles. Het middenveld blijft een sector om in de gaten te houden. Théo Leoni, Yari Verschaeren en Mario Stroeykens gaan allemaal hun laatste contractjaar in. Zonder contractverleningingen moet er verkocht worden om vrije transfers in 2026 te voorkomen. Er moet dus worden geschakeld.

Anderlecht volgt een 23-jarige middenvelder met 177 wedstrijden in de Ligue 1

Terwijl Nathan Saliba en Enric Llansana aanspraak kunnen maken op een plek in de basiself, zoekt Olivier Renard nog steeds naar versterking op het middenveld. Volgens L'Équipe zou de sportief directeur van Anderlecht de piste naar Joris Chotard, 23-jarige defensieve middenvelder van Montpellier, hebben geactiveerd.

Chotard stond vorig jaar al dicht bij een vertrek: Wolfsburg bood 7 miljoen euro, wat werd afgewezen door de sportief directeur van Montpellier, Bruno Carotti, die hoopte de biedingen op te drijven. Uiteindelijk richtte de Duitse club zich op een andere speler, en Chotard kende een moeilijk seizoen met degradatie naar Ligue 2, ondanks 27 wedstrijden en bijna 2.000 minuten speeltijd.

Een jaar later is zijn waarde gedaald. Met nog een jaar te gaan op zijn contract, dat hij niet van plan is te verlengen, zou Chotard voor ongeveer 3 miljoen euro verkocht kunnen worden. L'Équipe noemt Anderlecht, FC Nantes en Auxerre als geïnteresseerde clubs. Maar volgens de Franse journalist Mohamed Toubache-Ter is de Nantes-piste slechts een spel van zaakwaarnemers - wat paars-wit met Auxerre in directe concurrentie zou plaatsen voor een dossier dat volgens Franse bronnen zou kunnen aanslepen.