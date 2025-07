Heeft zware loting Feyenoord in Champions League miljoenen aan gevolgen voor Gent én Club Brugge? Tijd dringt!

Club Brugge weet dat het op 5 en 12 augustus tegen Red Bull Salzburg of SK Brann Bergen speelt. Maar ook de rest van de loting is achter de rug en dus weten ze ook in andere landen waar ze zich mogen aan verwachten.

Voor Club Brugge wordt het dus Red Bull Salzburg of SK Brann Bergen in de derde voorronde van de Champions League. Dat is het resultaat van de loting in het Zwitserse Nyon.

Feyenoord aan de bak tegen Fenerbahçe

Ook de andere teams in de derde voorronde weten waar ze voor staan. En met name voor Feyenoord is het niet makkelijk geworden, want zij moeten het opnemen tegen het Turkse Fenerbahçe.

De Rotterdammers willen maar wat graag de League Phase van de Champions League gaan halen en zullen dus alles op alles moeten zetten. En het kan ook zorgen voor extra druk op Belgische ketels.

Deals met Gent en Club Brugge versnellen?

Zoals geweten zit Feyenoord dichtbij de handtekening van Tsuyoshi Watanabe van KAA Gent, terwijl ze de voorbije weken ook al meermaals aasden op Bjorn Meijer en dit weekend nog de zaak opnieuw wilden bekijken.

Beide spelers zouden nog steeds op de radar staan en mogelijk moeten de miljoenendeals tijdig gesloten worden, zodat ze kunnen worden ingepast in het radarwerk met oog op de duels tegen Fenerbahçe. De tijd dringt, zoveel is duidelijk.