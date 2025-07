Dat kon slechter? Club Brugge kent zijn tegenstander in Europa

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge weet waar het zich mag aan verwachten in de derde voorronde van de Champions League. Ze weten wel nog niet tegen welk team ze het gaan moeten opnemen, maar er lijken mogelijkheden te liggen.

In de derde voorronde van de Champions League neemt Club Brugge het op tegen de winnaar van het duel tussen SK Brann en FC Salzburg. Die twee teams spelen de komende weken nog in de tweede voorronde tegen elkaar.

Wie zijn de mogelijke tegenstanders?

SK Brann Bergen is een team uit Noorwegen. Dit seizoen staan ze halfweg de campagne op de derde plaats in hun land, vorig seizoen werden ze tweede na Bodo/Glimt.

Freyr Alexandersson (met een verleden bij KV Kortrijk en de IJslandse nationale vrouwenploeg) is er de coach. Salzburg is dan weer het team van Yorbe Vertessen.

Wedstrijden op 5 en 12 augustus

De wedstrijden worden gespeeld op 5 en 12 augustus. Club Brugge mag eerst op verplaatsing spelen en een weekje later thuis, nog een extra voordeel met oog op de play-offs. De winnaars mogen naar de play-offs (laatste voorronde), voor de verliezers is er het vangnet van de Europa League. Daar komen ze dan rechtstreeks in de competitiefase terecht.

In die play-offronde komt het weer een van de andere teams tegen die nog in de loting zit. De loting voor die ronde wordt al gehouden op maandag 4 augustus en de wedstrijden zullen eind augustus worden gespeeld.