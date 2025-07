Bocht van 180 graden én alsnog miljoenendeal? Feyenoord wil situatie opnieuw bekijken met Club Brugge

Bjorn Meijer leek heel dichtbij een overstap naar het buitenland. Feyenoord had diverse stappen gezet richting een handtekening van de topspeler, maar uiteindelijk ging de deal niet door.

Meijer ging medische testen afleggen bij de Rotterdammers en de knie leverde daarbij toch wat problemen op in die zin dat ze bij Feyenoord dachten dat hij niet meteen inzetbaar zou zijn.

Met oog op de voorrondes voor de Champions League was dat iets wat ze bij Feyenoord absoluut wilden. En dus leek de miljoenendeal van zes miljoen euro niet door te gaan.

Feyenoord twijfelt of Bjorn Meijer direct volledig inzetbaar is in de voorronde van de Champions League ❌