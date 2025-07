Erg pijnlijk: transfer ketst in laatste rechte lijn af, Club Brugge loopt miljoenen mis

Club Brugge leek op weg om de nodige miljoenen in te lijven voor Bjorn Meijer. De Nederlandse linksachter zou naar Feyenoord vertrekken en tot zes miljoen euro opleveren. Zover lijkt het nu echter plots niet meer te komen.

Bjorn Meijer leek ook heel dichtbij een overstap naar het buitenland. Feyenoord had diverse stappen gezet richting een handtekening van de topspeler, maar uiteindelijk gaat de deal niet door.

Deal gaat niet door

Meijer ging medische testen afleggen bij de Rotterdammers. Daarbij zou specifiek getest worden op zijn knie. Die knie zorgde ervoor dat de linksachter lange tijd buiten strijd was en dus willen ze bij Feyenoord geen enkel risico gaan nemen.

Club betaalde drie jaar geleden nog zo'n zes miljoen euro voor de linksachter, maar zal nu een andere ploeg moeten zoeken dat hem wil inlijven.

Feyenoord twijfelt of Bjorn Meijer direct volledig inzetbaar is in de voorronde van de Champions League ❌ — ESPN NL (@ESPNnl) July 6, 2025

Volgens ESPN zouden er bij de medische keuring namelijk twijfels onstaan zijn over de directe inzetbaarheid van de linksachter. Zijn makelaar wil benadrukken dat hij voor de medische testen wel degelijk geslaagd was.

Met de Europese voorrondes in het achterhoofd wil Feyenoord Rotterdam er echter een speler bij die meteen inzetbaar is. Dat is niet aan de orde volgens hen bij Meijer. En zo is het terug naar af.