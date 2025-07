Konstantinos Karetsas komt met groot nieuws over zijn toekomst

Konstantinos Karetsas begint al aan het seizoen van bevestiging bij Racing Genk. De Griek streeft naar een succesvol seizoen 2025-2026 voordat hij Cegeka Arena verlaat voor andere oorden.

Op slechts 16-jarige leeftijd aan het begin van vorig seizoen, maakte Konstantinos Karetsas naam in de Jupiler Pro League in het shirt van Racing Genk. Hij wordt nog steeds gezien als het grootste talent van de JPL.

De aanvallende middenvelder nam deel aan 39 wedstrijden in alle competities, een indrukwekkend totaal voor zo'n jonge speler. Dat met bijna 2.000 speelminuten. Hij wisselt de bank af met basisplaatsen.

Met een dubbele nationaliteit koos de Limburger uiteindelijk om de kleuren van Griekenland, zijn geboorteland, te verdedigen. Hij werd al drie keer opgeroepen en heeft al zijn eerste doelpunt voor het nationale team gescoord.

Het laatste seizoen voor Kos Karetsas bij Genk

Een enorme vooruitgang die hem uiteraard al interesse oplevert op de transfermarkt. De aanvallende middenvelder streef naar een bevestigingsseizoen in de Cegeka Arena voordat hij elders heen gaat. In een interview met DAZN verbergt hij niet dat dit inderdaad zijn carrièreplan is.

"Zal dit mijn laatste seizoen bij Genk zijn? Ik zou zeggen van wel. Ik ga niet rond de pot draaien. Normaal gezien zullen we dit seizoen nog alles geven. Je weet nooit wat er kan gebeuren, maar normaal gezien: ja."