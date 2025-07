Wat kunnen we verwachten van Smolcic bij Anderlecht? "Soms overschat hij zichzelf"

Anderlecht zou op het punt staan Hrvoje Smolcic binnen te halen. De centrale verdediger zou dinsdag zijn medische tests afleggen.

Anderlecht zou op het punt staan zijn zevende zomeraanwinst binnen te halen. Hrvoje Smolcic is een linksvoetige centrale verdediger, die over moet komen van Eintracht Frankfurt.

Afgelopen seizoen leende Frankfurt hem uit aan LASK. Wanneer hij fit was, kon hij indruk maken. Dat zegt Günther Mayrhofer bij Het Nieuwsblad. Hij volgt LASK voor OÖNachrichten.

"Hij speelde vaak met pijn, zeker naar het einde van het seizoen toe. Daardoor hebben we in Oostenrijk vermoedelijk nooit de beste versie van Smolcic gezien."

De Anderlecht-fans hebben duidelijk wel iets om naar uit te kijken. "Hij is erg sterk in de lucht, gevaarlijk op stilstaande fases aan beide kanten van het veld, én klaar om jongere spelers naast zich te leiden"

"Hij is dapper in de opbouw, maar soms slordig of hij neemt te veel risico’s", gaat Mayrhofer verder. Maar er zijn ook minpunten. "Al lijkt hij de bal altijd volledig onder controle te hebben en lost hij moeilijke situaties zeer ervaren op. Alleen: soms overschat hij zichzelf en geeft hij de bal onnodig weg."

"Wat hij het meest mist, is snelheid. Smolcic is traag en dat is problematisch als je hoog druk wil zetten met je verdediging. Hij kan dat vaak wel oplossen door prima te anticiperen, maar wordt soms toch in zijn rug gepakt", besluit Mayrhofer.