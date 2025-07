Aanwinst KV Mechelen wil international worden, maar... van welk land?

KV Mechelen haalde deze zomer Tommy St. Jago en die werd na het oefenduel tegen Ajax - waar hij drie jaar in de jeugd speelde - door de Nederlandse pers geïnterviewd. Vooral dan over het feit dat hij een keuze moet maken.

De verdediger, afkomstig uit Utrecht, hoopt zich bij KV Mechelen verder te ontwikkelen en minuten te maken. Hij ziet zijn transfer als een mooie stap na zijn periode bij Willem II en wil met zijn nieuwe club dit seizoen de play-offs bereiken.

St. Jago heeft ook internationale ambities, maar zijn toekomst bij een nationaal elftal is nog niet helemaal duidelijk. Hoewel hij Indonesische roots heeft, lijkt een plek in het Curaçaose elftal realistischer, mede door de praktische uitdagingen van naturalisatie.

“Ik heb wel wat Indonesische roots, maar mijn opa of oma zijn daar niet geboren. Daarom is het aannemelijker om voor Curaçao te kiezen.” Zijn banden met Curaçao worden versterkt door contact met de bondscoach, die hij kent van zijn tijd bij FC Utrecht. “Die ken ik zeker. Het is alweer even geleden dat we hebben gesproken, maar ik heb wel contact met de staf daar. Dat zit goed.”

Hoewel het Nederlands elftal voor hem een droom blijft, erkent St. Jago dat die weg vanuit België lastig is. Hij focust zich daarom op het ontwikkelen van zijn kwaliteiten bij KV Mechelen, met het oog op een mogelijke stap naar een topcompetitie in Europa. “Oranje halen is nu wel ver weg, maar in het voetbal kan het snel gaan. Vanuit KV Mechelen lijkt me dat moeilijk, dus moet ik mijn opties overwegen.”

Inspiratie vindt hij ook dichtbij huis: de gebroeders Timber, met wie hij is opgegroeid en die inmiddels op hoog niveau spelen. “Zij zijn zeker goede voorbeelden voor mij. We zijn samen opgegroeid, dus dat maakt het mooi om te zien waar we nu alle drie staan.”