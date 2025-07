Ondanks aanbod uit België: voormalige protegé van Clement verkiest... Cyprus

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

OHL is ook op zoek naar nieuwe versterkingen voor het begin van het seizoen. Een voormalige pion van Philippe Clément stond op hun radar, maar hij zou wel eens een vrij verrassende bestemming kunnen kiezen.

Als 11e in de reguliere fase van vorig seizoen en afwezig in de strijd om de eerste plaats tijdens de Europe Play-offs, komt OHL uit een teleurstellend seizoen en wil het dit seizoen zeker het hoofd omhoog houden.

Onder leiding van David Hubert zijn de Leuvenaars op zoek naar versterking en hebben ze hun oog laten vallen op een voormalige protegé van Philippe Clément. Volgens Sky Sports zou de Belgische club geïnteresseerd zijn in Ross McCausland, een 22-jarige winger die bij Rangers speelt maar gebrek heeft aan speeltijd.

Naar Cyprus ondanks interesse van OH Leuven

McCausland maakt deel uit van het eerste team en maakte hij zijn debuut onder leiding van Philippe Clément. Ondanks een lopend contract tot 2027, wil de Noord-Ier Glasgow snel verlaten om zich voor te bereiden met zijn toekomstige team voor de herstart.

Meer dan een maand geleden hadden al verschillende clubs interesse getoond - Leuven stond dus niet alleen in deze zaak. Maar de operatie is sindsdien niet echt vooruitgegaan.

Vandaag meldt Sky Sports dat de rechterflankspeler uiteindelijk elders zal tekenen. FC Basel heeft ook interesse, maar zou wel eens overtroefd kunnen worden omdat McCausland op het punt staat om... naar Aris Limassol in Cyprus te gaan. Als de interesse van Leuven nog steeds actueel is, is het hoog tijd om het dossier te versnellen.