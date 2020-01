Steven Bergwijn reageert op commotie: "Nooit geweigerd om voor PSV te spelen"

Steven Bergwijn is op weg naar Tottenham. De Nederlandse flankaanvaller ontbrak zondag bij PSV tegen Twente. Op eigen vraag, liet coach Ernest Faber voor de wedstrijd. Omdat hij met transfermuizenissen in zijn hoofd zou zitten.

Al snel ging in Nederland het nieuws rond dat Bergwijn geweigerd had om te spelen voor PSV. De Nederlander speelde inderdaad niet, maar dat was wel degelijk in overleg met Ernest Faber.

Op Instagram zette een aangeslagen Steven Bergwijn zelf een en ander recht. "Er is niets van waar, ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen, en dat zou ik ook nooit doen."

"Ik vind het jammer dat ik nu naar buiten word gebracht als een maatennaaier, een rat, een slang. PSV zit in mijn hart. Ik heb alles netjes volgens plan gedaan."