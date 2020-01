Wil de Chinese ploeg van Yannick Carrasco deze winter wel meewerken aan een transfer? Rode Duivel aast op vertrek

Yannick Carrasco heeft het nu wel gezien in China en wil zich in Europa in de kijker spelen bij de bondscoach. Dat wordt niet gemakkelijk, want Dalian Yifang is een taaie klant om mee te onderhandelen.

Het EK zit eraan te komen en dan willen alle Rode Duivels zich in de kijker spelen bij de bondscoach. Yannick Carrasco is geen uitzondering. Hij wil weg bij Dalian Yifang, maar de Chinese is niet geneigd hem zomaar te laten gaan. De Belgische winger flirtte deze zomer nog met Arsenal en AC Milan, maar de clubs botsten uiteindelijk op een 'njet' vanuit China. Nu heeft Carrasco zijn zinnen gezet op Crystal Palace, waar hij volgens HLN al mee rond de tafel zat. Carrasco zit nu bijna twee jaar bij Dalian Yifang en zijn contract loopt er nog tot eind 2022.