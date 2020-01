🎥 Ben Arfa heeft nieuwe ploeg gevonden: een overzicht van zijn carrière

Hatem Ben Arfa heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij gaat aan de slag bij Real Valladolid. De Fransman heeft er al een opvallende carrière opzitten. Hij werd gezien als een enorm talent, maar het is er nooit echt uitgekomen.

Ben Arfa begon zijn profcarrière bij Lyon waar hij vier Franse titels zou halen. Hij was daar een spits, maar na enkele seizoenen werd hij omgevormd tot een flankaanvaller. Hij trok daarna naar Marseille voor 11 miljoen euro en ook daar zou hij kampioen worden.

Hij werd door Marseille uitgeleend aan Newcastle en de club uit de Premier League besloot hem definitief aan te kopen. Met 14 doelpunten en 16 assists 86 wedstrijden deed hij het niet slecht, maar toch werd hij een seizoen uitgeleend aan Hull City. Daar zou Ben Arfa niet veel aan spelen toekomen.

In januari 2015 werd zijn contract bij Newcastle ontbonden en Ben Arfa zou daarna een half jaar zonder club zitten. In de zomer krijgt hij een kans bij Nice en de Franse club zal het zich niet beklagen, want hij deed het daar uitstekend met 18 doelpunten en 7 assists in 37 wedstrijden. Het levert hem zelfs een transfer naar PSG op.

Ook daar zou hij geregeld spelen, maar een titularis zou de vleugelaanvaller nooit worden. Stade Rennes neemt hem na twee seizoenen over, maar daar zou hij maar een seizoen spelen. Sinds voorbije zomer zat hij zonder club, maar nu gaat hij dus voor het eerst aan de slag in Spanje bij Real Valladolid.