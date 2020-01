Lokerse supportersclub is duidelijk na sponsordeal: "Dan pas zullen we gerust zijn"

Sporting Lokeren heeft vorige week een belangrijke sponsordeal gesloten met een Chinese sportgroep. De supporters van Lokeren zijn er toch nog niet helemaal gerust in. Ze willen eerst positieve signalen zien.

Supportersclub 't Kapelleken geeft meer uitleg over wat die positieve signalen juist zijn. "De sponsordeal geeft de supporters vooral hoop. Gerust zullen wij pas zijn wanneer de eerste positieve signalen volgen. Namelijk dat het transferverbod is opgeheven of wanneer alle personeel en andere schuldeisers betaald zijn. Vooral dat eerste is toch noodzakelijk op zeer korte termijn."

Volgens de supportersclub is vooral de financiële inbreng belangrijk. Met de sportieve inbreng zijn ze minder bezig. "Dat er talentvolle Chinese spelers overkomen, leeft minder bij de mensen. Gezien de prestaties van de nationale ploeg in China wordt er van het overhevelen van spelers weinig verwacht."