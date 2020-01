'Tottenham wil nog iets verdienen en hoopt Vertonghen deze week nog te slijten'

Het is goed mogelijk dat Jan Vertonghen zijn laatste wedstrijd voor Tottenham Hotspur gespeeld heeft. De Londense topclub wil nog iets verdienen aan de Rode Duivel. Dat wil zeggen dat hij deze week nog moet vertrekken.

Jan Vertonghen is in juni einde contract. Tottenham Hotspur - zelfs José Mourinho moeide zich in de onderhandelingen - probeerde de overeenkomst open te breken, maar SuperJan wil een laatste slag slaan.

De voorbije weken informeerden Internazionale FC en AFC Ajax naar de voorwaarden van de 118-voudig Rode Duivel, maar de eisen van the Spurs bleken veel te hoog voor een speler die in juni gratis kan worden aangetrokken.

Deze week nog weg?

Football London schrijft echter dat de wind gekeerd is. Tottenham wil nog iets verdienen aan Vertonghen en heeft die eisen serieus bijgesteld. Voor de duidelijkheid: in zo'n geval moet de 32-jarige verdediger deze week nog vertrekken.